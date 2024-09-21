ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talebiyle hazırlanan taslak karar, Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney tarafından Hakim Donald Cabell’e iletildi. Karar metninde, Türkiye'den gelen delillerin yeterli bulunduğu belirtilerek, Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak "delilleri yok etme, saklama ve değiştirme", ayrıca 283. maddeye göre "suçluyu koruma" suçlarından Türkiye'ye iadesinin onaylanması gerektiği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Eylem Tok, ehliyetsiz araç kullanan oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümcül trafik kazasının ardından oğlunu ABD’ye kaçırmış ve bu süreçte hem Türkiye hem de ABD basınında geniş yer bulmuştu. Tok’un Türkiye’ye iadesi ile ilgili nihai karar 11 Eylül’de yapılacak duruşmada açıklanacak.