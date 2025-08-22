Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor ile Erzurum FK arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası kaleci Veysel Sapan’a 12 maç men ve 96 bin TL para cezası verdi. Karar, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TFF’den Tarihi Yaptırım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor kalecisi Veysel Sapan’ın rakip takım oyuncusu ve antrenörüne yönelik saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 12 resmi müsabakadan men cezası verdi. Ayrıca deneyimli file bekçisine 96 bin TL para cezası da uygulanırken, Amedspor teknik ekibinden üç isme de çeşitli yaptırımlar getirildi.

Bu karar, Türk futbol tarihinde nadir görülen bir ceza olarak değerlendirildi ve “emsalsiz” yorumlarına neden oldu.

Veysel Sapan’dan Sert Tepki

Cezanın açıklanmasının ardından Veysel Sapan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara itiraz etti.

Sapan açıklamasında, rakip takım kalecisinin taraftarları provoke ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Rakip takım kalecisine sadece taraftarlarımızı tahrik etmemesi gerektiğini söyledim. Bana yumruk salladı ve topluca üzerime saldırıldı. Ben sadece kendimi savundum. Daha ağır olaylarda daha düşük cezalar verildi. Bu kararı kabul etmiyorum.”

29 yaşındaki kaleci, kulübüyle birlikte hukuki yollara başvuracaklarını da açıkladı.

Veysel Sapan Kimdir?

11 Ocak 1996’da İstanbul’un Güngören ilçesinde dünyaya gelen Veysel Sapan, aslen Bitlis’in Mutki ilçesindendir. 1,97 metre boyundaki kaleci, futbola Ateştuğla Spor’da başladı. Ardından İstanbul Bulancakspor, 1907 Ataköy Çobançeşmespor ve Beşiktaş altyapılarında forma giydi.

2015 yılında Beşiktaş A Takımı’na yükselen Sapan, daha sonra Kahramanmaraşspor, Fatih Karagümrük, Bayrampaşa, Karacabey Belediyespor ve Amedspor’da görev yaptı.

11 Temmuz 2023’te Amedspor ile sözleşme imzalayan kaleci, 2025 yazında kontratını 2028’e kadar uzattı.

Milli Takım Kariyeri

Veysel Sapan, Türkiye U19 Milli Takımı’nda 2 kez forma giydi.

TFF’nin verdiği 12 maçlık men ve 96 bin TL para cezası, Amedsporlu Veysel Sapan’ı gündemin merkezine taşıdı. Deneyimli kaleci, karara hukuki yollardan itiraz edeceklerini duyururken, Türk futbol kamuoyu bu tarihi yaptırımı tartışmaya devam ediyor.