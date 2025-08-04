Daha önce Türkiye’de Sivasspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, yeniden Türkiye’ye dönerek Amedspor’un iddialı kadrosunda yer alacak.

Tecrübeli Orta Saha Oyuncusu Amedspor’a Transfer Oldu

Amedspor, yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İsrail temsilcisi Maccabi Haifa’da forma giyen Dia Saba ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 32 yaşındaki oyuncu, daha önce Süper Lig’de Sivasspor forması giymiş ve Türkiye deneyimine sahip.

Kulüp açıklamasında, transferin hem kulüp hem de taraftarlar adına hayırlı olması temenni edildi. Dia Saba’nın takımda önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Diyarbakır’da Coşkulu Karşılama Hazırlığı

Amedspor yönetimi, yeni transferlerini karşılamak üzere taraftarları Diyarbakır Havalimanı’na davet etti. Kulübün duyurusuna göre Dia Saba, Pazartesi sabahı saat 10.00’da Diyarbakır’a ulaşacak. Taraftarlar, havaalanında oyuncuya destek vermek ve camia ile bağları güçlendirmek amacıyla çağrıldı.

Şehirde transfer haberi büyük heyecan yaratırken, sosyal medya üzerinde “#WelcomeDiaSaba” etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Dia Saba’nın Kariyeri ve Oyun Tarzı

Orta saha oyuncusu Dia Saba, oyun kurucu ve hücumu destekleyen bir rol üstleniyor. İsrail Milli Takımı formasını da giyen deneyimli futbolcu, Maccabi Haifa’da son sezonunda 28 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

2022 yılında Sivasspor’da kısa süre forma giymiş ve Süper Lig’de dikkat çeken performansıyla tanınan Saba’nın, Amedspor’da takımın oyun planında merkezi bir görevi üstleneceği ifade edildi.

Amedspor’un Hedefleri Büyüyor

Dia Saba transferi, Amedspor’un sadece ligde kalıcı olmakla kalmayıp Süper Lig hedefini de gözlediğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi, tecrübeli oyuncunun takıma katkısıyla yeni sezonun iddialı geçmesini planlıyor.

Taraftarlar ise Saba’nın yaratıcı oyun yapısı ve tecrübesiyle Amedspor’un performansını yükselteceğine inanıyor. Dia Saba’nın Amedspor formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.