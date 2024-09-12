Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Narin’in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşılmasıyla gözler, şüpheli olarak tutuklanan amca Salim Güran’a çevrildi. Şüpheli amcanın, olay günü kuzeni Mehmet Şerif Güran ile defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

21 Ağustos günü, Narin’in kaybolmasının ardından Salim Güran’ın, Antalya’da tatilde olan kuzeni Mehmet Şerif Güran’ı saat 16.43 ile 17.59 arasında beş kez aradığı tespit edildi. Amca Salim Güran’ın kuzeni Mehmet Şerif Güran, detaylandırarak bu görüşmeleri anlattı. Güran şunları söyledi: "O sırada Antalya Kemer’de ailemle tatildeydim. Salim, ilk aramayı saat 16.43’te yaptı. Pamuk tarlasındaki zararlılarla ilgili konuştu, fotoğraf gönderip ilaçlama yapması gerekip gerekmediğini sordu. Sesi gayet sakindi, hiçbir şekilde panik belirtisi yoktu. Hatta tatilde olduğumu bildiği için espri yaparak 'Tatil nasıl gidiyor?' dedi."

Kuzen Mehmet Şerif Güran, olayın ardından amca Salim Güran’ın gönderdiği fotoğrafları emniyetle paylaştı. Mehmet Şerif Güran, "Böyle bir şey yapacağını hiç beklemezdim. Ancak bunu söylemek de onu savunmak gibi olur. Gerçeği yargı ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli amcanın kuzeniyle irtibat kurarak dikkatleri başka bir yöne çekmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.