Yolun karşısına geçerken ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Saliha Yönlüer'e (77) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada E.K. (34) idaresindeki ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan yaşlı kadın, kendisine çarpan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Yönlüer, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve ambulans sürücüsü E.K.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan ambulansın içinde hastaneye götürülmek üzere başka bir hastanın olduğu öğrenildi.

Kaza, 29 Eylül günü saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi.

"Kaza Geçiren Kadın Muhtemelen Diğer Araçlardan Dolayı Ambulansı Görmedi Ve Aniden Yola Çıktı"

Kazanın tanıklarından esnaf Ayhan Koç, "Yaşlı kadına ambulansın çarptığını duyduk. O sırada ambulansta da hasta varmış ve sürücüsü hızlı kullanıyormuş. Kaza geçiren kadın muhtemelen diğer araçlardan dolayı ambulansı görmedi ve aniden yola çıktı. Olayın ardından ambulanstaki hastayı ön kısma, kadını da arka kısma alarak hastaneye götürdüler. Aracın çarptığı kadının vefat ettiğini öğrendik. Ailesiyle birlikte bu mahallede ikamet ederdi. Yerde çok fazla kan izi vardı. Ambulans siren çaldığı halde kadın sesi duymamış sanırım. Kadının ailesi sürücünün kusurlu olmadığını düşünüyormuş. Vefat eden kadın yaşlıydı. Bu nedenden dolayı ambulansı fark etmemiş olabilir" dedi.