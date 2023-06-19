Çayıralan ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda 112 ambulansı taklalar atarak durabildi ve içerisinde bulunan 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Hızla olay yerine intikal eden ekipler tarafından müdahale edilerek hastaneye sevk edildi.

Yozgat’ta ambulansın kaza yapması sonucu araç içerisinde bulunan 2 sağlık çalışanı yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Çayıralan ilçesinde 112 ekibinde görevli ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kazada ambulansta görevli sağlık personelleri Ömer Okur ve Hüseyin Bölükbaşı yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapılarak yaralılar Çayıralan İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Merkezi