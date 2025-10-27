Aksaray – Nevşehir kara yolundaki Nakkaş Kavşağı’nda, kazadan aldığı yaralıları hastaneye götüren ambulans ile aynı hastaneye giden doktorun otomobili çarpıştı.

Alınan bilgilere göre, Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) yönetimindeki 68 ARR 071 plakalı ambulans, hastaneye gitmekte olan Dr. Abdulkadir B.’nin (37) kullandığı 68 FK 801 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personelleri Müjde C. (28) ve Aliye K. (36), ambulanstaki yaralılar Yusuf Ali G. (35), Hakan G. (37), H.M.G. (8) ile doktor Abdulkadir B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa zamanda bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.