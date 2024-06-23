Samsun’da beyin kanaması şüphesi olan 75 yaşındaki yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Satu B., konuşma bozukluğu yaşayınca ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Beyin kanaması şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Satu B. için Samsun’dan havalanan ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı kadını alıp Samsun’a getirdi. Satu B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.