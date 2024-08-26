Amazon, hafta içi her akşam yüksek talep gören ürünlerde indirim sunacağı yeni kampanyası "Prime Akşam Fırsatları"nı duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu özel indirimler Amazon Prime üyeleri için geçerli olacak.

Kampanya, hafta içi her akşam saat 18.00 ile 24.00 arasında Amazon'un internet sitesinde aktif olacak. Prime üyeleri, bu saatler arasında elektronik ürünlerden ev eşyalarına, oyuncaklardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimlerden yararlanabilecekler.

Ayrıca, kampanya süresince Prime üyeleri, Prime etiketli fırsat ürünlerinde Amazon'un ücretsiz ve hızlı teslimat hizmetinden de faydalanacaklar. İndirimli ürünler, her akşam saat 21.00'de güncellenerek Prime üyelerine sunulacak.

AMAZON TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GİRİŞ YAPTI

Amazon, Türkiye pazarına 19 Eylül 2018'de giriş yaptı. 2020'nin Ağustos ayında pasif durumda olmasına rağmen, 15 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerini tam anlamıyla başlatarak Amazon Prime ve Prime Video gibi üyelik hizmetlerini yerel fiyatlarla sunmaya başladığını açıkladı. Bu gelişme, Amazon'un Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.