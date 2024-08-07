TFF’den yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda Yozgat dahil 81 ilde düzenlenen amatör futbol müsabakaları, futbolun kitlelere yayılmasında, sevilmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığı açıklandı.

Amatör İşlerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm yaptığı açıklamada, “Başarıyla tamamladığımız 2023-2024 Amatör Futbol Sezonunun ardından yeni heyecanlara koşacağımız 2024-2025 sezonunun tüm amatörlere başarılar getirmesini gönülden diliyorum. 2023-2024 sezonunda ülkemizin 81 ilinde düzenlenen amatör futbol müsabakaları, futbolun kitlelere yayılmasında, sevilmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadı” denildi.

Aküzüm açıklamasının devamında, “Amatör Futbol için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak maddi ve manevi desteklerimizi devam ettireceğiz. Bizden desteklerini esirgemeyen Federasyonumuz Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Amatör futbola verdiğimiz değer ölçüsünde ülkemiz futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz. 2023-2024 sezonunda U11, U12, U13, U14,U15 U16,U17 ve U18 olmak üzere 8 ayrı alt yapı kategorisinde ligler oynatmanın yanında Büyükler kategorisinde Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör yerel ligleri oynatılmıştır. İllerdeki Büyükler ve her yaş kategorisindeki Gençler yerel organizasyonları, Türkiye Şampiyonaları ile Bölgesel Amatör Lig organizasyonlarını düzenleyen Amatör İşler birimimiz, özellikle gençler kategorisinde takım ve futbolcu sayısının artması için büyük çaba göstermiştir. U11,U12 ve U13 kategorilerinde şenlik havasında düzenlenen organizasyonlar futbolu tabana yayma konusunda çok önemli olmuştur. 2024-2025 Sezonunda U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 ve Büyükler kategorilerinde liglerimiz oynatılacaktır. 2023-2024 sezonunda UEFA Regions Cup organizasyonunda ülkemizi temsil etme hakkını İstanbul Bölge Karması kazanmıştır. İstanbul Bölge Karmasının ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancım tamdır. Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttüğümüz amatör futbol organizasyonuna katkıda bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, TFFHGD, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, Futbol İl Temsilcilikleri, İl Tertip, İl Hakem ve İl Disiplin Kurullarına, Spor Kulüplerimizin yöneticilerine, Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Hukuk Müşavirliğimize, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu müsabakaların oynatılmasında büyük katkıları olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine teşekkür ederiz. 2024- 2025 sezonunda tüm paydaşlarımızın amatör futbol için aynı katkıyı gönülden gösterecekleri inancı ile yeni sezonun tüm amatör futbol camiası için başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.