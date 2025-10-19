Nesine 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgat Bozokspor, ligin 7. Haftası kapsamında Amasyaspor FK ile karşılaştı.

Amasya 12 Haziran Stadyumunda oynanan maçtan galip çıkan 3-1’lik skorla Amasyaspor FK oldu.

Maçtan Dakikalar

Maçın 5’inci dakikasında Ali İhsan Keskin Amasyaspor FK’yı 1-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi.

58’inci dakikada Bozokspor oyuncusu Necmican Cebeci oyundan çıkarken yerine Emre Tosun oyuna dahil oldu.

60’ıncı dakikada Ahmet Uzun’un yerine oyuna Mert Çayir girdi.

64’üncü dakikada Polat Abay Amasyaspor’un 2’inci golünü attı.

67’inci dakikada Polat Abay’ın yerine oyuna Yusuf Bozkurt dahil oldu.

68’inci dakikada Mustafa Yıldırım’ın yerine oyuna Tahir Babaoğlu girdi.

71’inci dakikada Emre Fırtına’nın asistini ağlara gönderen isim Emre Tosun oldu. Maçta Bozokspor’un ilk golünü atan isim Emre Tosun olurken skor 2-1 oldu.

78’inci dakikada Fatih Ergen topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

80’inci dakikada Ömer Faruk Ermeç’in yerine Cenk Kuşku, 81’inci dakikada Arda Keser’in yerine Kerem Hayta oyuna dahil oldu.

81’inci dakikada Ömer Gündüz’ün yerine Yusuf İnci, Furkan Çolak’ın yerine Mustafa Özbay oyuna girdi.

90+1’inci dakikada Ali İhsan Keskin’in yerine İsmail Türkoğlu, 90+2’inci dakikada Burak Özbakır’ın yerine Ahmed Kağan Gürbüz oyuna dahil oldu.

90+2'inci dakikada Adnan Aktaş, 90+4’üncü dakikada Tamer Aşık, 90+5’inci dakikada ise Emre Tosun sarı kart gördü.

İlk 11 ve Yedekler

Yozgat Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde: Mücahit Çıra, Caner Koca, Necmican Cebeci, Adnan Aktaş, Oktay Gürdal, Ömer Gündüz, Nevzat Bilen, Furkan Çolak, Ahmet Uzun, Emre Fırtına, Mustafa Yıldırım.

Yozgat Bozokspor’un yedekleri şu şekilde:

Eren Karataş, Emre Tosun, Mert Çayir, Mustafa Özbay, Eren Büyükkaya, Yusuf İnci, Abdullah Kaygısız, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun, Tahir Babaoğlu.

Amasyaspor FK’nın ilk 11’i şu şekilde: Onur Sarman, Burak Can Alakuş, Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Polat Abay, Fatih Ergen, Tamer Aşık, Arda Keser, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin, Ömer Faruk Ermeç.

Amasyaspor FK’nın yedekleri şu şekilde:

Kerem Hayta, Yusuf Bozkurt, Cenk Kuşku, Ahmed Kağan Gürbüz, İsmail Türkoğlu, Halitcan Hicin, Zekican Kelesoglu, Kerem Fidan, Buğra Serhat Güneş, Doğukan Demir.