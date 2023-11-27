Amasya’nın Suluova ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ferhat Deniz’in kullandığı 05 ABA 814 plakalı otomobil, hal kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Yusuf Polat idaresindeki 60 ABD 739 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra Zeynel Deniz de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA