Amasya’da aniden bastıran sağanak nedeniyle göle dönen yolda arızalanınca iki mahsur kaldı. İki araçta mahsur kalan biri bebek toplam 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yağış sonrası su seviyesinin bir anda yükseldiğini anlatan otomobil sürücüsü Muhammet Kaan Metin, “Turhal’dan Taşova yönüne gidiyorduk. Amasya merkezde yemek yedik. Dondurma molası verdik. Tam çıktık, yağmur başladı. İlerleyince yolun ortasında kaldık” dedi.

O anları görüntüledikleri araçlarının suların arasında kaldığını bildirmelerinden birkaç dakika sonra itfaiye ve polis ekiplerinin yardımlarına yetiştiğini anlatan Metin, “İtfaiyeciler bebeği aldılar. Sular çekilince bizi de çıkardılar. Amasya Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çelik talimat verdi

MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile birlikte olay yerine gelen Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Çelik’in talimatıyla arızalanan araçlar tamir için belediye garajına çekildi. Bir süre itfaiye binasında misafir edilen vatandaşlar daha sonra belediyeye ait araçla gidecekleri yere kadar ulaştırıldı.