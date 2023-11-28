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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde lavanta çiftliğindeki evi bir anda ortaya çıkan hortum vurdu. Evin çatısı, cam çerçeveler ve malzemeler metrelerce öteye savruldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Girişimci İrem Hayta ve eşi Sercan Hayta’nın lavanta yetiştiriciliği yaptığı çiftliği önceki gün hortum vurdu. İçerisinde o sırada kimsenin bulunmadığı yapının kopan çatısı ve cam çerçeveleri metrelerce uzağa saçıldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Zararlarının büyük olduğunu belirten Sercan Hayta, “İlk hortumda binamız yerle bir oldu. Malzemeler metrelerce uzağa savruldu. Çevremizde de etkilenenler oldu. Ama en büyük zararı biz gördük” dedi. Çiftliğe gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı.