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Türkiye'de, vatandaşları zorlu süreçlerde desteklemek amacıyla devlet tarafından çeşitli sosyal yardım programları sunulmaktadır. İşsizlik maaşı, yaşlılık maaşı, evde bakım maaşı, engellilik maaşı gibi farklı kategorilerdeki bu yardımlar, PTT aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde alınabilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

2023 yılında işsizlik maaşı, sigortalının son dört aydaki brüt gelirinin %40'ı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ödenecek tutar, aylık asgari ücretin %80'ini aşamamaktadır. Örneğin:

Asgari ücretle çalışan bir kişi için işsizlik maaşı, damga vergisi düşüldükten sonra 5.325,07 TL olacaktır.

15.000 TL maaş alan bir kişi için işsizlik maaşı 5.954,46 TL,

30.000 TL maaş alan bir kişi için ise işsizlik yardımı 10.650,15 TL olarak belirlenmiştir.

65 YAŞ MAAŞI

65 yaş ve üzeri sosyal güvencesiz kişilere yönelik olarak ödenen aylık maaş tutarı 2.348 TL'dir. Kişi başı düşen gelir sınırı ise 3.800,77 TL olarak belirlenmiştir.

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere sağlanan destek miktarı 5.097,96 TL olarak belirlenmiştir, bu destek evde sunulan hemşirelik bakım hizmetlerine katkı sağlamaktadır.

ENGELLİ MAAŞI

Engelli bireylere yönelik olarak engellilik oranına göre belirlenen aylık ödeme tutarı şu şekildedir:

Yüzde 40-69 arası engelliler için 1.874,57 TL,

Yüzde 70 ve üzeri engelliler için 2.811,85 TL.

Engelli Yakını Maaşı:

18 yaş altı engelli bireylerin yakınlarına ödenen maaş ise 1.874,57 TL'dir.

ÇOCUK NAFAKASI

Ailelere maddi destek sağlanması amacıyla çocukların bakımı için ödenen sosyoekonomik destek (SED) miktarları güncellenmiştir:

Okul öncesi çocuklar için: 2.421,53 TL,

İlkokul öğrencileri için: 3.632,40 TL,

Ortaokul öğrencileri için: 3.874,45 TL,

Yüksek öğrenim gören çocuklar için: 4.358,76 TL.

Bu destekler, devletin vatandaşlarına yönelik maddi ve manevi destek sağlama taahhüdünü göstermekte olup, başvurular aracılığıyla yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik destek sağlanması hedeflenmektedir. PTT, bu yardımların hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.