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İçişleri Bakanlığı, trafik kurallarına uymayan araçlara karşı daha sıkı bir mücadele için yeni bir düzenleme başlattı. Bakanlık, özellikle çakar ve siren kullanımında yaşanan suistimallere karşı önlem alarak, ceza uygulamalarını artırmaya karar verdi. Bu kapsamda, çakarlı araç kullanımına yönelik yapılan düzenleme ile birlikte, trafik polisleri denetimler sırasında usulsüz çakar tespit ettiğinde aracı anında trafikten men edebilecek.

Geçtiğimiz aylarda alınan kararın hayata geçirilmesiyle birlikte, çakarlı araçların trafikteki yaygınlığına son verilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme, özellikle iş adamları ve organize suç örgütü liderleri gibi çeşitli kesimlerde yaygın olan yasa dışı çakar kullanımını engellemeyi amaçlıyor.

YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇTİ

Yeni uygulama ile birlikte trafikte oldukça fazla kullanımı bulunan çakarlı arabaların sayısının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı yasa dışı çakarın önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme kapsamında trafik polisleri denetimler sırasında usulsüz çakarlı araç tespit ederse aracı anında trafikten men edebilecek.

Yetkililer, özellikle zengin bireyler ve suç örgütü liderlerinin, trafik cezalarını ödeyerek çakar kullanmaya devam ettiğine dikkat çekti. Yeni düzenleme ile birlikte, kurallara uymayan araçların trafikten men edilmesinin yanı sıra cezaların da artırılacağı belirtildi. Böylece, önümüzdeki dönemde kurallara uymayan sürücülerin caydırılması ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.