Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün Yozgat’ta termometreler 32 dereceyi gösterecek. Detaylar haberimizde…

SAAT 12.00-15.00 ARASINA DİKKAT!

Yozgat, bu sabah 28 dereceyle güne merhaba dedi. Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hızla yükselerek 32 dereceye kadar çıkacak. Özellikle saat 12.00-15.00 arasında vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji, bu saat diliminde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK SICAKLIKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda dışarıda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşların bol su tüketmeleri, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, güneşin en etkili olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığından korunmaları gerektiği konusunda uyardı.

SICAK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji yetkilileri, Yozgat ve çevresinde yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gereken önlemleri almaları öneriliyor.

Yozgat’ta yaz aylarının en sıcak günlerinden biri yaşanırken, alınacak basit tedbirlerle bu sıcak hava dalgasının etkilerini en aza indirmek mümkün.