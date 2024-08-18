Sürücülere ve yayalara uyarıda bulunan Yozgat Valiliğince, “Öncelik hayatın öncelik yayanın” ifadelerine yer verildi.

Konu ile ilgili Valilik tarafından, “Öncelik hayatın öncelik yayanın. Yaya geçidi levhası gördüğünüz zaman hızınızı azaltmayı ve yayalara yol vermeyi lütfen unutmayın. Artık sadece insanımız sağa sola bakmak zorunda kalsın demiyoruz, araç sürücüleri de sağa sola ve önüne baksın diyoruz. İnsanın geçiş önceliği var. Yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde insanın adımını attığı her yerde, insanın adımını attığını gören her araç sürücüsünün otomatik durması gereken bir anlayışı ve kültürü topluma hakim kılmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda bir medeniyet göstergesidir. Toplum olarak, medeni olup olmadığımızın bir göstergesi de budur” denildi.

“YİNE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN”

Sürücülere yayaya yol vermesi için uyarı yapan Valilik tarafından, yayalara da uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Hiçbir zaman yaya geçidinde tam anlamıyla yolun size ait olduğunu varsaymayın. Geçiş hakkı sizin hakkınız da olsa diğerleri bunun farkında olmadığı sürece fazla bir şey ifade etmez. Kurallara uymayan sürücülerle ilgili şikâyet hakkınıza sahip çıkın ancak o anda kendi güvenliğiniz için en doğrusunun biraz daha beklemek olduğunu unutmayın. Hiçbir zaman sürücüler tarafından açıkça göründüğünüz varsayımıyla hareket etmeyin. Her zaman araç sürücüsü ile göz kontağı kurmaya çalışın. Araç tam olarak durmadan karşıya geçmeye çalışmayın. Beklerken geçirilen süre içinde dikkatiniz dağılabilir ve karşıya geçmek için acele eden diğer kişilerin hareketi sizi yanıltabilir. Bir yaya geçidinde kendinizi kalabalığın hareketine bırakmayın. Yolu ve araçların durumunu doğrudan doğruya kendiniz gözleyin.

ARAÇ DURMAYABİLİR

Bir sürücü çok değişik nedenlerle, istediği halde duramayabilir. Bu yol koşullarından, aracın durumundan ve sürücünün sizin bir sonraki hareketinizi tahmin edememesinden kaynaklanabilir. Aracın yavaşlamış olması bile tam olarak duracağının bir göstergesi değildir. Aracın tam olarak durmasını mutlaka bekleyin.