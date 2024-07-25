Yapılan çalışmalara istinaden tedbir amaçlı vatandaşların birkaç gün su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, içme ve kullanma sularında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Su kaynaklarında azalma yaşandığının altını çizen Başkan Coşar, “İlçemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Çandır, Uzunlu ve Başhoroz'da bulunan ana hatlarımız, mevsim şartlarına bağlı olarak ve yaz aylarında yaşanan nüfus artışından dolayı su kaynaklarında azalma yaşanmaktadır. Su seviyesinde meydana gelen azalma nedeniyle, ilçemiz genelinde belirli aralıklarla hem suyun akışında düşüşlerin hem de içme sularında kesintilerin olduğunu görmekteyiz. Boğazlıyan Belediyesi ekiplerimiz, ilçemiz genelinde ki içme suyu ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için ana depolarımız başta olmak üzere tüm hatlardaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.

“YENİ HAT AÇILIYOR”

Gelecek dönemlerde ilçe halkının su sıkıntısı yaşamaması konusunda yeni hat açma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Coşar, “Başhoroz'da ikinci içme suyu amaçlı sondaj kuyusu ve yeni hat çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Gelecek dönemlerde su sıkıntısı yaşanmaması konusunda ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” şeklinde konuştu.

“TEDBİR AMAÇLI İÇMEYİN”

Çalışmalar kapsamında vatandaşların su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Coşar şu ifadeleri kullandı; “Sürdürülen bu çalışmalarımıza istinaden suların tedbir amaçlı bir kaç gün içme suyu olarak tüketilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İlçemizin kısa vadede su sıkıntısı bulunmadığını ancak her koşulda suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini önem ile ifade ediyoruz.”