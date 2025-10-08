TOKİ ve e-Devlet sitelerini kopyalayarak sahte başvuru portalları oluşturan kişiler, vatandaşlardan yüz binlerce lira topladı.

500 bin sosyal konut projesi vaadiyle açılan sahte internet siteleri, vatandaşların ön ödeme yaptığı paraları ve kişisel verilerini çaldı. Uzmanlar, başvuruların sadece resmi kanallardan yapılması gerektiğini vurguladı.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların TOKİ logosu ve adını kopyaladığını belirterek, “Vatandaşlar siteye girip başvuru yaptığını düşündü ancak hem kişisel verilerini verdiler hem de paraları alındı” dedi.

Vatandaşlar, sahte sitelerde ön ödeme yaparken farkında olmadan kişisel bilgilerini de paylaşmış oldu. Dolandırıcılar, bu işlemlerin ardından izlerini kaybettirdi.

Binlerce vatandaşın şikâyeti üzerine TOKİ yetkilileri harekete geçti. Resmî sayfadan yapılan açıklamada, sahte sitelerden yapılan başvuruların geçersiz olduğu ve vatandaşların yalnızca e-Devlet ve bazı devlet bankaları üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, “E-Devlet şifrenizi girerek karşınıza çıkan portallara dikkat edin. Başvurular sadece resmi kanallardan yapılabilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, sanal medya üzerinden paylaşılan linklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. TOKİ başvuru tarihleri ise yakında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.