İnternet, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün daha dijital hale gelen dünya düzeninde iletişim ve bilgiye erişim için avantajlar sağlasa da, beraberinde getirdiği siber güvenlik tehditleri açısından büyük riskler taşıyor. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, siber güvenlik tehditleri de her geçen gün artış gösteriyor.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinde vatandaşları uyardı.

Halka açık Wi-Fi ağları kullanımında uyarılarda bulunan Yozgat Valiliği şu ifadeleri kullandı; “Parolasız ağlara otomatik bağlan seçeneğini kapatın. Çevrim içi alışverişler, bankacılık işlemleri gibi kritik bilgiler içeren işlemlerinizi bu tür ağlar üzerinden yapmayın. Kullanacağınız halka açık Wi-Fi ağının isim ve güvenlik simgesini kontrol edin. Bağlanmak istediğiniz ağın doğru ve resmî ağ olduğundan emin olun.”

HALKA AÇIK Wİ-Fİ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

Halka açık Wi-Fi kullanmayı düşünenler için güvenliği artırmak amacıyla aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

1. Hassas Bilgilere Erişmekten Kaçının: Halka açık Wi-Fi’ye bağlıyken bankacılık sitelerine girmekten, çevrimiçi alışveriş yapmaktan veya hassas bilgileri girmekten kaçının.

2. Ağı Unut: Genel bir Wi-Fi ağını kullandıktan sonra, gelecekte otomatik olarak yeniden bağlanmayı önlemek için cihazınızda “ağı unut” seçeneğini belirleyin.

3. Yazılımları Güncelleyin: İşletim sisteminin, tarayıcıların ve uygulamaların en son güvenlik yamalarıyla güncel olduğundan emin olun.

4. VPN (Sanal Özel Ağ) Kullanın: VPN, internet bağlantısını şifreleyerek saldırganların verileri ele geçirmesini çok daha zor hale getirir. Bu, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında güvenliği artırmak için etkili bir yöntemdir.