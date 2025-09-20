Kullanıcı, bankacılık uygulaması üzerinden tanıdığı bir kişiden belirli bir miktarda para talep ediyor.

Talep edilen kişiye bildirim gidiyor ve onay vermesi halinde para anında karşı tarafın hesabına aktarılıyor.

Bu sistem, ilk bakışta pratik ve faydalı görünse de dolandırıcılar tarafından yeni bir tuzak olarak kullanılmaya başlandı.

Tuzaklara Düşmeyin

Dolandırıcılar, internet üzerindeki satış ilanlarını tarayarak hedef belirliyor.

Satıcıyla iletişime geçip ürünü almak istediklerini ve kapora göndereceklerini söylüyorlar.

Ancak para göndermek yerine, satıcının bankacılık uygulamasına “20 bin lira öde” şeklinde bir ödeme isteği bildirimi gönderiyorlar.

Satıcı, gelen bildirimi dikkatlice okumadan onayladığında, parası dolandırıcının hesabına geçiyor.

Dolandırıcılara Kanmayın

Bu yöntemin özellikle yaşlı bireyleri hedef alıyorlar.

SMS ve uygulama bildirimlerinin dikkatle okunması gerektiğini vurguluyor.

Bu tür dolandırıcılık vakalarında bankaların sorumluluğu sınırlı olduğundan, mağdurların haklarını araması da oldukça zorlaşıyor.