Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ebru T., bu kez “para karşılığı fal bakmak” suçundan yargılandığı davada da mahkum oldu.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek cezayı sanığın adli sicil kaydına işledi.

MASAK RAPORU ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Davanın çıkış noktası ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor oldu. Nitelikli dolandırıcılık dosyasında müşteki vekili olarak görev yapan Avukat Burak Temizer, MASAK raporunda yer alan para hareketlerini incelerken, sanık Ebru T.’nin banka hesabında düzenli aralıklarla 150, 200, 250 ve 300 TL tutarında para transferleri olduğunu fark etti.

Bu para transferlerinin açıklama kısımlarında “fal”, “fal ücreti”, “okuma bedeli”, “fal bedeli” gibi ifadeler yer alıyordu. Söz konusu ödemelerin fal bakma karşılığında yapıldığı kanaatine varan Temizer, bu faaliyetlerin 677 sayılı “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun” kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAMU DAVASI AÇILDI, SUÇ SABİT GÖRÜLDÜ

Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle kamu davası açıldı. İddianamede, sanığın para karşılığı falcılık faaliyeti yürüttüğü, bu faaliyetlerin yasa dışı olduğu ve sanığın bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi, 1925 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 677 sayılı kanun kapsamında sanığın suçlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Ebru T.’yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın adli sicil kaydına işlenecek şekilde hükmün açıklanmasına karar verdi ve cezanın ertelenmesini uygun görmedi.

YURT DIŞINDA VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hakkında daha önce “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Ebru T., uzun süredir yurt dışında bulunuyor. Türkiye’ye iadesi için kırmızı bültenle aranan sanığın dosyasına yeni bir suç daha eklenmiş oldu.

FALCILIK TÜRK CEZA KANUNU’NDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Türkiye'de falcılık yapmak, 677 sayılı kanun kapsamında suç olarak kabul ediliyor. 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen ve “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun” olarak bilinen bu düzenleme, falcılık, büyücülük ve benzeri uygulamaların yasaklanmasını öngörüyor.

Kanuna göre, fal bakmak ya da falcılığı meslek olarak icra etmek, 3 aydan başlayan hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu kapsamda, mahkemeler gerek fiziki gerekse dijital yollarla yapılan falcılık faaliyetlerine karşı cezai yaptırımlar uygulayabiliyor.