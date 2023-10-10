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Son yıllarda hızla artan yasa dışı çakar kullanımına karşı İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre, trafik denetimlerine katılan trafik polisleri, yasa dışı çakar lamba kullanan araçları trafikten men edecek.

Yasa dışı çakar kullanımı son 10 yılda alarm verici bir şekilde arttı ve toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. Bu duruma karşı önlem almak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Artık trafik denetimlerine katılan trafik polisleri, yasa dışı çakar lamba tespit ettiği araçları trafikten men edecek.

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR YOLA ÇIKAMAYACAK

Yakalanan araç sahiplerine, usulsüz şekilde siren ve çakar taktırmaları halinde bu ekipmanları söktürmeyi reddetmeleri durumunda araçlarının trafikten men edileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle iş adamları ve organize suç örgütü liderleri gibi birçok kişinin bu şekilde yasa dışı ekipmanları araçlarına taktırdığını belirttiler.

Yetkililer, bu önlemin özellikle zengin kişiler ve suç örgütü liderleri gibi cezai yaptırımları umursamayan kişilere karşı bir caydırıcı önlem olduğunu belirtti. Kurallara uymayanların araçlarının trafikten men edilmesinin yanı sıra cezaların da önümüzdeki dönemde daha da artırılacağı vurgulandı. Toplumun trafik kurallarına uyması ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan bu düzenlemenin etkili olması bekleniyor.