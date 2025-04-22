Altınkaynak’tan Arslan’a Ziyaret

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçedeki eğitimle ilgili çeşitli konular gündeme alındı.

Başkan Arslan, eğitim alanındaki işbirliğinin önemine değinerek, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak amacıyla tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda, eğitim alanındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve ilçenin eğitim altyapısının güçlendirilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Başkan Arslan, ziyaretin ardından misafirlerine teşekkür ederek, başarılı bir işbirliğinin süreceğini belirtti.