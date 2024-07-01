İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Müdür Altınkaynak, Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunun dış cephesinin boyanarak yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Altınkaynak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun Öğretmenevini de ziyaret eden Altınkaynak, kurumla ilgili incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde Altınkaynak’a Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal eşlik etti.

Konuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, “İl Millî Eğitim Müdürümüz İsmail Altınkaynak, ilimiz Sorgun ilçesi Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunun dış cephesinin boyanarak yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Aynı zamanda Sorgun Öğretmenevini ziyaret ederek kurumla ilgili incelemelerde bulunan Altınkaynak, çalışmalarda emeği geçenlere kolaylıklar diledi” denildi.