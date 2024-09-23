Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte okulları ziyaret ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelen Altınkaynak, denetim süreçlerinin ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirtti.

Altınkaynak, ziyaretlerde okul idarecileri ve öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Yöneticilerimize ve öğretmenlerimize eğitim ve öğretime sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.