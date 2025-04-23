Türkiye Büyüm Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 105. yıl dönümünde, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Millî Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini temsili olarak devreden Altınkaynak, çocukların bayramını kutladı.

Ziyaret sırasında, Altınkaynak öğrencilerle sohbet ederek onların hedefleri hakkında konuştu. Öğrencilerin gözlerindeki heyecan ve coşku, geleceğe dair umutları bir kez daha pekiştirdi.

Altınkaynak, "Çocuklarımız, ülkemizin teminatı ve yarının liderleridir. 23 Nisan, Türk milletinin egemenliğinin simgesi ve çocuklarımızın bayramıdır. Hep birlikte, onların daha aydınlık bir geleceğe ulaşmaları için çalışıyoruz" dedi.