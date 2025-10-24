Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak’ın yanı sıra, Ortaöğretim Şube Müdürü Yılmaz Karaalp ve il genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, ortaöğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı. Katılımcılar, eğitim sürecinin daha verimli ve etkili hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, eğitimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Altınkaynak, “Okul yöneticilerimizin özverili gayretleri sayesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz başarıyla yürütülüyor. Bu çabaları için tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, toplantıda ortaya çıkan öneri ve değerlendirmelerin, ortaöğretim kurumlarında uygulanarak eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.