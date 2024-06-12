Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “1 Kural 1 Hayat” yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde "1 Kural, 1 Hayat" konulu ilkokul öğrencilerine yönelik resim, ortaokul öğrencilerine yönelik “Anı Yazma Yarışmasında” dereceye giren öğrencilere tören düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda düzenlenen programda öğrencilere hediyelerini İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan verdi.
Muhabir: Alpaslan Demir