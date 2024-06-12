Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “1 Kural 1 Hayat” yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

Altınkaynak Öğrencileri Ağırladı4

Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde "1 Kural, 1 Hayat" konulu ilkokul öğrencilerine yönelik resim, ortaokul öğrencilerine yönelik “Anı Yazma Yarışmasında” dereceye giren öğrencilere tören düzenlendi.

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Altınkaynak Öğrencileri Ağırladı2

Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda düzenlenen programda öğrencilere hediyelerini İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan verdi.

Muhabir: Alpaslan Demir