Toplantıda, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı ve gelecek yıl için hazırlık çalışmalarının gündeme alındığı belirtildi.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında gerçekleştirilen 81 İl Millî Eğitim Müdürleri toplantısında alınan kararları, ilçedeki müdürlerle paylaştı.

Toplantının önemli başlıklarından biri de iş sağlığı ve güvenliği, denetimler ve okul yöneticilerinin öğretmenlerle ekip ruhu içinde çalışması gibi konularda alınacak önlemler oldu.

Altınkaynak, bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin eğitim kalitesini artırmaya yönelik büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik hedeflerin gerçekleşme düzeyleri ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, toplantıyı iyi dilek temennisiyle sonlandırarak, eğitimdeki başarıların artırılması için daha çok çaba sarf edileceğini belirtti.