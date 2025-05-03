ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları sonrası oluşan belirsizlik ortamında yükselen altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın güvercin tonda mesajlarıyla rekor kırmıştı. Ancak yatırımcıların risk iştahının yeniden artması ve faiz indirimi beklentilerinin sınırlanmasıyla, altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftalık bazda yüzde 2’yi aşan bir değer kaybıyla 3.240 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Sert düşüşe rağmen, yıl başından bu yana altının değeri yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterdi. Geçen hafta 3.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaşan altın, aşırı alım sinyalleriyle birlikte geri çekilme sürecine girdi.

Yurt içinde de altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Gram altın 4.035 TL, çeyrek altın 6.454 TL, Cumhuriyet altını ise 25.826 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan, yaşanan kısa vadeli düşüşlere rağmen uluslararası yatırım bankaları, altının uzun vadede yeniden yükselişe geçeceği görüşünü sürdürüyor. Goldman Sachs, yıl sonu için ons altın tahminini 3.700 dolara yükseltirken, UBS de beklentisini 3.500 dolar olarak güncelledi. Commerzbank, Deutsche Bank ve HSBC ise sırasıyla 3.000, 3.139 ve 3.015 dolar seviyelerini hedef olarak belirledi.