Güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 3 bin 875,50 dolarla rekor kırdı. İç piyasada gram altın da 5 bin 181 lira ile yeni zirvesini gördü.

Altın, siyasi riskler ve makroekonomik görünümdeki yavaşlama beklentileriyle destek bulmaya devam ediyor.

Ons altın, güne rekor seviyeden başlamasının ardından düne göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 863,40 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Wall Street vadeli işlemleri ise erken işlemlerde düşüş kaydetti.

Gram Altında Yeni Zirve

Ons altın tarafında yaşanan bu tarihi gelişmeler, iç piyasada gram altını da kaçınılmaz bir şekilde yukarı taşıdı. Salı günü görülen sert düşüşün ardından toparlanan gram altın fiyatları, güçlü alımlarla 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı.

Gram altın, yatırımcıların yakın takibinde şu sıralar 5 bin 161 lira seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Gümüş Son 15 Yılın Zirvesinde

Amerikan hükümetinin kapanması haberi sonrasında gümüşte yeni rekorlar test edildi.

Ons gümüş erken işlemlerde 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın yeni zirvelerini görmesi sonrasında halihazırda yüzde 0,75 primle 47 dolar düzeyinde alıcı buluyor. Hareketin desteğiyle erken işlemlerde tarihi zirvesinin 63,6 liranın üzerine taşıyan gram gümüş ise şimdilerde yüzde 0,7 artışla 62,87 liradan el değiştiriyor.

Platin yüzde 1,4 artışla bin 595,85 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,9 yükselişle bin 267,75 dolar seviyesine ulaşarak piyasalardaki güvenli liman talebinin genele yayıldığını gözler önüne serdi.