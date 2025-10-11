ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını açıklamasının peşi sıra kripto para piyasalarında sert düşüş yaşandı.

Trump, 1 Kasım itibarıyla ABD’nin Çin’e ödediği mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisinin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Erken saatlerde Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları artırmasıyla ticaret gerilimi yokuşa tırmanmaya başladı.

Bu gelişmelerin ardından kripto paralar değer kaybetti. Bitcoin’in fiyatı 125 bin dolardan 111 bin dolara gerilerken, Ethereum 3 bin 776 dolara düştü. Alt coinlerde ise sert kayıplar yaşandı.

Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte

Kripto para piyasasındaki düşüşün ardından altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

3944 dolara kadar gerileyen ons altın yeniden 4 bin doların üzerine çıkarak 4018 dolara kadar ulaştı.

Gram altın 5400 liraya, Kapalıçarşı’da ise 5800 liraya kadar yükseldi.

“Savaş Yok, Soygun Var”

Para Piyasaları Yorumcusu İslam Memiş, yaşanan gelişmeleri değerlendirirken sert ifadeler kullandı.

Memiş, “Dün akşam borsa ve kripto paralarda nasıl soymuşlarsa, aynısını altın ve gümüş için de yapacaklar. Savaş yok, soygun var. Yatırımcı değil, sistem kazanıyor” dedi.

İslam Memiş, altının Kasım ayına kadar yüksek seyrini sürdürebileceğini ancak bu dönemde kar satışlarının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

( Not: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR! )