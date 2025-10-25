Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşarak riskli varlıklara yönelmesi altın fiyatlarını aşağı çekti. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın yatırımcıları haftanın son işlem günündeki kapanış fiyatlarını takip ediyor.

25 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

Ons altın: Alış 4.111 dolar – Satış 4.112 dolar

Gram altın: Alış 5.544 TL – Satış 5.545 TL

Çeyrek altın: Alış 9.580 TL – Satış 9.699 TL

Yarım altın: Alış 19.160 TL – Satış 19.386 TL

Tam altın: Alış 37.758 TL – Satış 38.539 TL

Ata altın: Alış 38.938 TL – Satış 39.958 TL

Cumhuriyet altını: Alış 38.202 TL – Satış 38.617 TL

22 ayar bilezik: Alış 5.346 TL – Satış 5.612 TL

18 ayar altın: Alış 4.047 TL – Satış 4.048 TL

14 ayar altın: Alış 3.231 TL – Satış 4.353 TL

Uzmanlar, altındaki düşüşte jeopolitik risklerin azalması ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşme beklentilerinin etkili olduğunu ifade ediyor. Risk iştahının artmasıyla yatırımcıların hisse senedi ve teknoloji hisselerine yöneldiği ifade ediliyor.

Yeni haftada altının seyrinin, ABD faiz politikaları ve küresel piyasalardaki risk dengesiyle yeniden şekillenmesi bekleniyor.

(Not: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!)