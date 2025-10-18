Altın fiyatları 18 Ekim Cumartesi günü anlık verilere göre dalgalı bir seyir izliyor.

Gram altın yeni güne 5.825 TL’den başlarken, gün içinde en düşük 5.659 TL, en yüksek 5.899 TL seviyelerini gördü.

Altın yatırımcısının yakından takip ettiği çeyrek altın ise, 9.987 TL’den alınıp 10.193 TL’den satılıyor.

Yarım altın 19.975 TL alış, 20.386 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın 40 bin TL sınırını aştı.

Cumhuriyet altını 39.827 TL’den alınıp 40.585 TL’den satılıyor. Reşat altın 40.617 TL, ziynet altını ise 100.462 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini aktardı.

Yıldırımtürk, “Ons altın yıl sonunda 5 bin doları görebilir ancak 3.750 dolara da gerileyebilir. Gram altın sene sonunda 5.750 TL hedefiyle ilerliyor, fakat bugün Kapalıçarşı’da 6.520 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.