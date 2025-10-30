Baydar, önümüzdeki 20 iş günü içinde yeni düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti. Fed ve Trump’tan gelecek açıklamaların ise altının yönünü belirleyeceğini vurguladı.

“Satış Riski Arttı"

Baydar, daha önce yaptığı değerlendirmelerde altının hızlı bir yükseliş sürecine girdiğini anımsatarak, “Altında ciddi risklerin bulunduğunu, primli dönemde satış olasılığının arttığını söylemiştik, bu da şimdi gerçekleşti” dedi.

Sözcü’ye konuşan Baydar, son dönemde altın fiyatlarını destekleyen birçok gelişmenin arka arkaya geldiğini hatırlattı. Japon yatırımcıların siyasi belirsizlik nedeniyle yoğun altın alımı yaptığını, Rus yatırımcıların ise varlıklarına el konulabileceği endişesiyle 2 milyar dolarlık alım gerçekleştirdiğini söyledi. Bulgaristan Merkez Bankası’nın da rezervini artırdığını belirtti. Ancak bu gelişmelerin ardından bazı uluslararası kurum yöneticilerinin, altının “güvenli liman” özelliğini yitirdiği yönündeki açıklamalarının kar satışlarını tetiklediğini dile getirdi.

Fed’in Altın Rezervi Söylentileri Düşüşü Derinleştirdi

Baydar, Fed’in altın rezervlerinden satış yapabileceğine dair söylentilerin de sert düşüşü desteklediğini, ancak bu iddiaların henüz resmiyet kazanmadığını kaydetti.

“Piyasa Doğal Hareket Etmiyor, Yatırımcı Beklemede”

Altın grafiklerinde son günlerde yatay bir seyrin dikkat çektiğini belirten Baydar, “Üç gündür altın grafiğinde adeta çizgi oluştu. En yüksek ve en düşük fiyat farkı oldukça dar. Bu doğal bir piyasa hareketi değil, yatırımcı beklemede. Orta vadeli göstergeler dört gündür aşağı yönlü sinyal veriyor” dedi.

Baydar’a göre, ons altın 4 bin 57 doların altına iki gün üst üste kapanış yaparsa, teknik olarak 3 bin 750 dolar seviyeleri konuşulmaya başlanabilir. Şu anda piyasaların 4 bin 57 doları koruma çabasında olduğunu belirterek, “Ayı piyasasına girmemek için bu seviye savunuluyor. Çünkü bu hafta küresel ölçekte çok kritik gelişmeler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

“Gerçekte Yükseliş Sürüyor"

Baydar, ABD’de açıklanan enflasyon verilerine de dikkat çekerek, “Amerika’da enflasyon 2,6’dan 3’e yükseldi. Ancak piyasalarda ‘beklentilerin altında geldi’ algısı oluşturuluyor. Oysa bu, gerçekte yükseliş trendinin sürdüğünü gösteriyor. Çünkü enflasyonun arttığını kabul etmek, Fed’in faiz indirimini ertelemesi anlamına gelir; bu da ABD piyasalarının istemediği bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

"Trump ve Fed Belirsizliği”

Baydar, altın piyasasında oluşan kararsızlığın iki temel nedeni olduğuna işaret etti:

“Birincisi, Trump’ın Japonya ziyareti ve Çin lideriyle yapacağı görüşme. Eğer bu temaslardan sonuç çıkmazsa, 1 Kasım’dan itibaren yeni gümrük vergileri devreye girecek. Bu da küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabilir. İkincisi ise Fed’in faiz kararına ilişkin belirsizlik. Enflasyon yükselirken faiz indirimi gelir mi, gelmez mi sorusu yatırımcıyı tedirgin ediyor.”

“Gelecek Haberler Tabloyu Değiştirebilir”

Baydar, orta vadeli göstergelerin altında aşağı yönlü sinyaller verdiğini belirterek, “Önümüzdeki 20 iş günü içinde altında yeni geri çekilmeler görebiliriz. Ancak Fed ve Trump’tan gelecek olumlu haberler bu tabloyu tersine çevirebilir” dedi.

“ABD Altının Fazla Değer Kazanmasını İstemez”

Baydar son olarak, ABD Merkez Bankası’nın 8 bin tonun üzerindeki dev altın rezervine dikkat çekti:

“Altının fazla değer kazanması, doların değer kaybetmesi anlamına gelir. ABD bunu istemez çünkü dolar zayıfladığında emtia fiyatları dolar bazında yükselir. Bu da Amerika’da enflasyonun tırmanmasına yol açar.”