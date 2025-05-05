Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara sakin kalıp fiyatların daha uygun seviyelere inmesini beklemeleri gerektiğini vurguladı.

ALTINDA YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ DÖNEMİ

Gram altın son dönemde 4.350 TL’ye yükselerek yatırımcısını sevindirirken, ons altın fiyatı da Nisan ayında 3.500 dolar sınırını test etmişti. Ancak bu hızlı tırmanışın ardından gelen düzeltme hareketi, yatırımcılarda soru işaretleri yarattı.

“ONS 3.000 DOLAR ALTINA İNDİĞİNDE ALIM FIRSATI”

Memiş’e göre, ons altın fiyatı 3.000 doların altına gerilediğinde alım sinyali gündeme gelecek. “Bugün fiyatlarda bir miktar ‘köpük’ oluştuğunu ve balonlama riski taşıdığını görüyorum,” diyen Memiş, mevcut düşüş eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

TL BAZINDA ALIM SEVİYELERİ

Türkiye’de gram altın, döviz kuru ve küresel fiyat hareketlerinin birleşimiyle 4.000 TL – 4.200 TL bandında oynuyor. Memiş, “4.000 TL’nin altına sarktığında güvenli alım fırsatı doğabilir. Bu seviyelerde destek noktalarını yakından takip etmek önemli” uyarısında bulundu.

YATIRIMCILARA STRATEJİK TAVSİYELER

Sabırlı Olun: Ani alım kararları yerine, fiyatların makul düzeye inmesini bekleyin. Destek ve Direnç Noktalarını İzleyin: Teknik analizle belirlenen kritik seviyeler, alım ve satım zamanlaması için rehber olacaktır. Portföy Çeşitliliği: Altının yanı sıra farklı varlıklara da yer vererek riski dağıtın.