Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklentilere uygun olarak çeyrek puan indirmesi ve politikada daha fazla gevşeme için ölçülü bir söylem benimsemesinin ardından doların güçlenmesiyle kayıplarını artırdı.

Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.8 düşüşle 3,690 dolara geriledi.

Marex analisti Edward Meir, "Fed'in genel mesajı faiz oranları konusunda biraz şahin tarafta kaldı, düşük faiz oranlarını pek de coşkuyla desteklemediler" ifadelerini kullandı.

Ons Altın

Ons altın güne 3661 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3652 dolar, en yüksek de 3672 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3657 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın güne 4856 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4850 lira, en yüksek de 4876 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 4856 liradan alıcısını bekliyor.