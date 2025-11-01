Merkez Bankası’nın yerli madenlerden altın alımını durdurma kararı, piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirdi. Uzmanlar, iç piyasa ile global fiyat farkının hızla kapanacağını belirtiyor.

Altın Alım Kararı Piyasayı Değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yerli madenlerden altın alımını durdurması, altın piyasasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kararın ardından hem iç piyasada hem de uzman analizlerinde beklentiler değişti. Yeni tabloya göre yıl sonu altın tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, fiyat farkının da daralacağı ifade ediliyor.

Yerli Üretim Altın Doğrudan Piyasaya Gidecek

2017’de yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, Türkiye’de üretilen altının büyük kısmı öncelikli olarak Merkez Bankası tarafından alınıyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte, yerli üretim altının doğrudan piyasa aktörlerine yönlendirilmesi bekleniyor. Bu durumun hem arzı artıracağı hem de fiyat oluşumunu daha şeffaf hale getireceği belirtiliyor.

Fiyat Makası Hızla Kapanıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ithalat kotaları nedeniyle global piyasa ile Türkiye piyasası arasındaki farkın bir dönem 12 bin dolar seviyesine kadar çıktığını hatırlattı. Yıldırımtürk, son bir haftada bu makasın 5 bin 500 dolar seviyesine kadar gerilediğini, kararın devam etmesi halinde farkın 1.500 dolara kadar düşebileceğini ifade etti.

Gram Altın Tahmini Aşağı Yönlü Güncellendi

Ons altının 4 bin dolar bandında tutunmaya çalıştığı dönemde gram altın haftayı 5.441 TL seviyesinde kapattı. Ekonomideki yeni beklentilerle birlikte yıl sonu gram altın tahmini 7 bin TL’den 6 bin–6 bin 250 TL bandına çekildi. Böylece altın yatırımcıları için yıl sonu senaryosu tamamen değişmiş oldu.

