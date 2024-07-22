Bu tür altınların dolandırıcılık olaylarına yol açabileceğini belirten kuyumcu Çağrı Yılmaz, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ama gerçekte böyle bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firması bellidir" dedi.

Son zamanlarda İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarında rekor seviyeler görülüyor.

KUYUMCULARIN UYARILARI

Antalya'daki kuyumculuk sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Halil Güvençoğlu da konuya ilişkin olarak, "Kesme olarak tabir edilen altına olan talep artıyor; ama biz bunu önermiyoruz.

Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor, bu nedenle satarken sorun yaşanabiliyor. Bu tür sorunların yaşanmaması için paketli altın alınması daha güvenli olur" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR

25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz ise altına yatırım yapmak isteyen vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, "Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda ucuz altın diye bir inanış yok, sadece ayarı düşük altın olabilir. Kesme altına olan talep çok fazla; ancak bu altın türünün ayarının düşük olması dolayısıyla dolandırıcılığa müsait bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Çağrı Yılmaz, kesme altınların ayarını tespit etmek için kendi atölyelerinde ateş veya asit testi gibi yöntemler kullandıklarını belirterek, "Bu testlerle altının gerçek ayarını anlamak mümkün oluyor. Ancak bu işlemi sadece profesyonel kuyumcular yapabilir" dedi.

Altın alırken ve satarken dikkatli olunması gerektiği, paketli altınların daha güvenli bir seçenek olduğu kuyumcular tarafından vurgulanıyor.

Dolandırıcılık vakalarını önlemek için ise kesme altınların alım satımında dikkatli olmak büyük önem taşıyor.