Küresel piyasalarda yaşanan ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD’deki siyasi belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu tablo, değerli metalleri yeniden ön plana taşıdı. Altın fiyatları dokuz haftadır kesintisiz yükseliş göstererek rekor kırarken, gümüş de haftayı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde kapattı.

Güvenli Liman Talebi Değerli Metalleri Yukarı Taşıdı

Hafta boyunca ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanması ve Washington’da federal hükümetin kapanma ihtimaline dair belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarını destekleyen temel etkenler oldu.

Ancak haftanın son işlem gününde doların güç kazanması ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan yüzde 100 gümrük tarifesinin sürdürülemez olduğunu açıklamasıyla piyasadaki tansiyon azaldı, kazançlar bir miktar törpülendi.

Buna karşın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin tonlu açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirerek değerli metallerin yükselişini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Altın Dokuz Haftadır Rekor Tazeliyor

Altının ons fiyatı üst üste dokuzuncu haftada da artış göstererek haftayı 4 bin 250 dolardan tamamladı. Haftanın içinde 4 bin 379,42 dolarla tarihi zirvesini yeniledi.

Yurt içi piyasalarda da tablo benzer:

Çeyrek altın haftayı 9 bin liranın üzerinde tamamladı.

Gram altın 5 bin 725 lirayı,

Cumhuriyet altını ise 41 bin 172 lirayı gördü.

Gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Gümüşün ons fiyatı, arz sıkıntısı ve altındaki güçlü seyirle 54,71 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gümüş haftayı 52 dolardan kapattı.

Hafta genelinde değerli metallerde ons bazında;

Altın yüzde 5,8,

Gümüş yüzde 3,8,

Paladyum yüzde 5,3,

Platin yüzde 4,9 değer kazandı.

Baz metaller ve enerji piyasasında karışık seyir

ABD-Çin ticaret gerilimi, baz metal fiyatlarında da dalgalanmaya yol açtı. Bu hafta tezgâh üstü piyasalarda fiyatlar;

Bakırda yüzde 3,4,

Alüminyumda yüzde 0,9 artarken,

Nikelde yüzde 0,7,

Çinkoda yüzde 1,9,

Kurşunda yüzde 2,3 geriledi.