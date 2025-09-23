Altın borsasında da büyük bir artış gerçekleşti. Standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya fırladı.

Kıymetli madenler piyasasındaki hızlı değişimler ilgi çekiyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 5 milyon 58 bin liradan tamamlamıştı.

Bugün ise standart altının kilogram fiyatı, gün bitiminde 5 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, altın piyasasında en düşük 4 milyon 955 bin lirayı, en yüksek 5 milyon 177 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 20 milyon 335 bin 608,91 lira, işlem miktarı ise 1.774,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 42 milyon 913 bin 745,34 lira olarak gerçekleşti.