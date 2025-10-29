Gram altın 5.343 TL, ons altın ise 3.954 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda gözler, bu akşam açıklanacak Fed faiz kararına ve Trump–Şi görüşmesine çevrildi.

Son haftalardaki satış dalgasının ardından altın piyasaları yeni haftaya yükseliş eğilimiyle girdi. Ons altın gün içerisinde 3 bin 982 dolara kadar tırmanırken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararında.

Piyasalar, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Ayrıca Aralık ayında bir indirim daha olabileceği beklentisi sürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmeler, para politikasının yönünü belirleyecek en önemli etken olarak görülüyor.

Altın, geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelerden başlayan sert düşüş sonrasında toparlanma eğilimi gösterse de yatırımcılar hâlâ temkinli.

Fed Kadar Trump da Yakından İzleniyor

Piyasalar açısından Fed kararının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ticaret görüşmeleri de kritik önem taşıyor. İki liderin, ABD’nin yeni gümrük vergilerini askıya alması ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmesi yönünde bir çerçeve anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Olası bir uzlaşma, güvenli liman talebinde azalmaya yol açarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak buna rağmen, küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü altın alımları, değerli metale destek sağlamayı sürdürüyor. Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında değer kazanmış durumda.

Teknik Görünüm ve Beklentiler

Analistlere göre ons altında 3 bin 779 dolar, gram altında ise 5 bin 050 TL seviyeleri kritik destek noktaları olarak öne çıkıyor. Fed kararının ardından kısa vadede sert fiyat hareketleri yaşanabileceği, ancak uzun vadede yönün yeniden yukarı olabileceği tahmin ediliyor.

Güncel Altın Satış Fiyatları

Gram altın: 5 bin 764.66 TL

Çeyrek altın: 9 bin 405 TL

Yarım altın: 18 bin 799 TL

Tam altın: 37 bin 467 TL

Cumhuriyet altını: 38 bin 500 TL

Gremse altın: 93 bin 509 TL

Ons altın: 3.954,06 dolar