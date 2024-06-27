Kuyumculuk sektöründen gelen son bilgilere göre, altına yönelik yeni kısıtlamaların yaz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde yürütülen yeni ekonomi programında altın ithalatına getirilen kotaların ardından, Temmuz ayında altın alım-satım işlemlerine dair yeni yasakların uygulanacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan ekonomi yönetimi, seçim öncesi piyasalara yönelik yasaklarda gevşemeye gitmişti. Ancak döviz kısıtlamalarının kaldırılmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in direktifleri doğrultusunda altın ithalatına kota uygulaması getirilmişti. Bu karar, kuyumcular ve mücevherat sektörü tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil. Ancak, biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz" ifadelerini kullanarak, kısıtlamalardan geri adım atılmayacağını vurguladı.

Kuyumculuk sektöründen aktarılan kulis bilgilerine göre, yasakların geri çekilmesi beklenmiyor. Aksine, yaz aylarında altına yönelik yeni kısıtlamaların devreye girmesi muhtemel. 31 Mart sonrasında dolar kurunun yatay seyretmesi, altın fiyatlarını ons ile uyumlu hale getirdi. Ancak ilerleyen aylarda altına olan talebin artması bekleniyor ve bu talepleri şimdiden kısıtlamak için hazırlıklar başladı.