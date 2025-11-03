Pekin’in vergi iadesi uygulamasını sonlandırması ons altını kısa süreliğine 4 bin doların altına çekti. İç piyasada ise fiyatlar yatay seyrediyor.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında Çin kaynaklı dalgalanma etkili oldu. Pekin yönetiminin belirli perakendecilere yönelik vergi iadesi uygulamasını sonlandırması, ons altın fiyatını kısa süreliğine 4 bin doların altına çekti. Ancak sabah saatlerinde piyasalarda toparlanma gözlendi ve ons yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İç Piyasada Yatay Seyir

Küresel dalgalanmanın etkisiyle Türkiye iç piyasasında altın fiyatları yatay bir seyir izliyor.



Saat 07.40 itibarıyla:

Gram altın: 5 bin 416 TL

Çeyrek altın: 8 bin 855 TL

Yarım altın: 17 bin 718 TL

Tam altın: 36 bin 751 TL

Cumhuriyet altını: 35 bin 315 TL

22 ayar bilezik gramı: 5 bin 340 TL

14 ayar bilezik gramı: 4 bin 167 TL

Gremse altın: 91 bin 736 TL

Ons altın: 4 bin 004 USD

Talep yavaşlayabilir, jeopolitik riskler fiyatı destekliyor

Uzmanlara göre Çin’in vergi düzenlemesi, küresel altın talebini kısa vadede yavaşlatabilir. Ancak jeopolitik riskler ve ABD-Çin ilişkilerine dair gelişmeler, ons fiyatını desteklemeye devam edecek.