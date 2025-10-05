Fiyatların düşeceğinden endişe edilirken uzmanlarda göre altın için 3 farklı senaryodan birisi yaşanacak.

Altın Fiyatlarındaki Artış Panik Yarattı

Altın piyasasında meydana gelen yükselişler oldukça fazla olunca yatırımcılar da panik içerisinde kaldılar. Bir düzeltme yapılması halinde altında bugünün fiyatlarının görülmesi için aylarca beklemek durumunda kalınabileceğinden endişelenen yatırımcılar ne yapacaklarını kestiremiyorlar. Dünyada ekonomistler ise altın için üç farklı senaryoyu ortaya koyuyorlar ve bunlardan birisinin gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Ekonomistlerden Temkinli Hareket

Ekonomistlerin temkinli senaryosuna göre ons altın 3.900 dolar ile 4.050 dolar aralığında hareket edecek. Bunun olabilmesi için ise FED’in faizlerde herhangi bir değişiklik yapmaması ve dolar endeksinde de bir gerileme görülmemesi gerekiyor. Uzmanlar böyle bir dönemin yaşanması halinde bunun nefes alma dönemi olacağını belirtiyorlar. Altın fiyatlarındaki yükselişler biraz durulacak ama ileride yükselebilmek için buradan kuvvet alabilecek.

İyimser Senaryo

Ekonomistlerin ikinci senaryosuna ise iyimser senaryo adı veriliyor. Bu senaryoda ons altın 4.100 dolar ile 4.300 dolar aralığında hareket edecek. Piyasalar en çok bu senaryoya güveniyorlar. Bunun da gerçekleşebilmesi için FED’in 2026 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecini başlatması gerekecek. Bu yapılınca dolar endeksi gerileyerek zayıflayacak ve altın dönemi başlayacak. Altın artacak olan taleple fırlayacak ve Türkiye’de gram altın 6.000 TL barajını aşabilecek.

Altın Dibe Vurabilir: Senaryosu

Ekonomistlerin son senaryosu ise kötümser senaryo olarak dikkat çekiyor. Bu senaryoya göre FED faiz indirimi sürecini erteleyecek veya enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Bunun olması ile beraber dolar endeksi güçlenecek ve altına olan talep azalacak. Bu senaryoda ons altında 3.600 dolar seviyelerine kadar geri çekilme mümkün görülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde bugünün altın fiyatları çok yüksek kalmış olacak.