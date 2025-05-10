Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları, özellikle 5 Mayıs itibarıyla hız kazandı ve 9 Mayıs’ta gram altın 4.139 TL seviyelerine yükseldi. Bu dönemde gram altın, haftalık bazda yaklaşık %2,68 oranında değer kazandı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Aynı süreçte, ons altın da önemli bir artış kaydetti. 9 Mayıs itibarıyla ons altın 3.300 dolar seviyelerine ulaşarak değer kazandı. Piyasalarda yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti. Bu artışın arkasında, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörler yer aldı.

DOLAR/TL’DEKİ DALGALANMA ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Hafta boyunca dolar/TL kuru dalgalı bir seyir izledi. Doların değer kazanmasıyla birlikte, gram altın fiyatları da yükseldi. 8 Mayıs itibarıyla doların artışıyla birlikte, altına olan talep de arttı ve bu durum altın fiyatlarını yukarı çekti. Dolar/TL’deki dalgalanmanın altın piyasasındaki etkiyi artırması, yatırımcılar için fırsatlar sundu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATINI DESTEKLEDİ

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, küresel piyasalarda belirsizlik oluşturdu. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi ve altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket görüldü. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının yükselmesinde önemli bir faktör oldu.

FED’İN FAİZ POLİTİKALARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları, altın piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Piyasalar, Fed’in faiz oranlarını değiştirmemesi yönünde beklentilerini sürdürürken, bu durum altına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, Fed’in kararlarını dikkatle izleyerek altın yatırımlarını şekillendiriyorlar.

YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için fırsatlar sunduğu kadar riskler de barındırıyor. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa analizlerini dikkatle yapmalarını ve bilinçli yatırım kararları almalarını öneriyor.