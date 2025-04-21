Ons altın, 3 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirvesini görürken, iç piyasada gram altın 4 bin 151 liraya kadar yükseldi. Yozgat’taki kuyumcularda da hareketlilik gözlemlendi.

Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken, doların zayıflaması da değerli metallere olan talebi artırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 2’ye yakın değer kazanarak 3 bin 382 dolara ulaştı. Bu seviye, ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın 4 bin 151 lira, çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan işlem görmeye başladı. Yozgat’ta da vatandaşların, yüksek fiyatlara rağmen altına olan ilgisinin devam ettiği gözlendi. Kent merkezindeki bazı kuyumcular, gram altına olan talebin son günlerde artış gösterdiğini ifade etti.

DOLAR ZAYIFLADI, FED TARTIŞMALARI ETKİLİ OLDU

Altındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri etkili oldu. Trump, Powell’ın faiz indirimlerinde yeterince agresif davranmadığını belirtirken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Hassett, Trump’ın Powell’ı görevden almayı değerlendirdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksinde hızlı bir geri çekilme yaşandı. Endeks 98 seviyesine kadar gerileyerek son üç yılın en düşük düzeyine indi. Doların küresel ölçekte zayıflaması, altının dolar cinsinden daha ucuz hale gelmesine ve yatırımcı talebinin artmasına neden oldu.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER VE FAİZ POLİTİKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise küresel ticaret savaşlarına ilişkin belirsizlikler oldu. Başkan Trump’ın geçtiğimiz hafta ABD’nin kritik mineral ithalatına yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulanmasına ilişkin soruşturma başlatılması talimatı vermesi, piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geçtiğimiz hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan düşürmesi de düşük getirili bir ortam yaratırken, faiz getirisi olmayan değerli metalleri yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Uzmanlar, düşük faiz ortamının altının cazibesini artırmaya devam edeceğini öngörüyor.

VATANDAŞLAR GRAM ALTINA YÖNELDİ

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Yozgat’ta da piyasalara hareket getirdi. Kent merkezindeki kuyumcular, vatandaşların yüksek fiyatlar karşısında daha küçük ve erişilebilir yatırım araçlarına yöneldiğini ifade ediyor. Özellikle gram altına olan talep artarken, çeyrek altın satışlarının da belli bir seviyede devam ettiği belirtildi.

Yozgatlı kuyumcular, “Son haftalarda altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıyı tedirgin etse de altın hâlâ en güvenli liman olarak görülüyor. Vatandaşlar, bütçelerine göre gram ya da yarım altın tercih ediyor” dedi.

Ekonomi uzmanları, altın fiyatlarının kısa vadede volatil seyretmeye devam edebileceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarından gelecek yeni adımların piyasaların yönünü belirleyeceği ifade ediliyor.