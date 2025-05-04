Ormanlık alanlarda ve yüksek kesimlerde yetişen bu değerli mantar, bölge halkı için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

Özellikle son yıllarda artan talep ve yüksek fiyatlar, kuzugöbeği mantarını Yozgat'ın en kıymetli doğa ürünlerinden biri haline getirdi.

Kuzugöbeği mantarı, nisan ayında başlayan ve mayıs sonlarına kadar süren hasat dönemi boyunca, çoğunlukla ormanlık bölgelerdeki ağaç diplerinde doğal olarak yetişiyor.

Bu mantarın kilogramı, taze ürün için bin ile bin 250 lira arasında değişen fiyatlarla satılabiliyor.

Özellikle ilkbahar yağmurlarının ardından bu mantarın verimi artarken, fiyatlar da yüksek seviyelerde kalıyor.

YAĞMURLAR VERİMİ ARTIRIYOR!

Kuzugöbeği mantarının toplama dönemi, nisan ayının ortalarında başlıyor ve mayıs ayının sonlarına kadar sürüyor.

Bu dönemde mantarların daha verimli olabilmesi için yağışlı havalar büyük önem taşıyor.

Yağmur, kuzugöbeği mantarının toprağın altındaki sporlarının gelişmesini sağlıyor ve ağaç diplerinde görünür hale gelmesini kolaylaştırıyor.

Yağmurlu günlerde, mantar toplama işi daha verimli hale gelirken, kurak geçen günlerde ise verim düşüyor.

Yozgat’taki ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarının en yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında Akdağmadeni, Sorgun ve Çekerek ilçeleri yer alıyor.

Bu ilçelerin yüksek kesimlerinde, özellikle çam ve meşe ağaçlarının çevresinde kuzugöbeği mantarına rastlamak mümkün.

“SABIR VE DİKKAT GEREKTİRİYOR”

Yozgat’ta kuzugöbeği mantarı toplama, hem zahmetli hem de dikkat gerektiren bir iş olarak öne çıkıyor.

Yozgat halkı, her yıl sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak mantar aramaya başlıyor.

Ağaçların diplerine tek tek bakarak mantarı bulmaya çalışan vatandaşlar, bu uğraşı genellikle sabah erken saatlerde ve öğleden sonra güneşin etkisini kaybettiği zaman dilimlerinde gerçekleştiriyor.

Bir mantar toplayıcısı, bu sezonun başlamasıyla ilgili olarak, "Her yıl sabahın erken saatlerinde yola çıkıyoruz, ağaç diplerini tek tek kontrol ediyoruz. Yağışlı günlerde mantarın daha bol olduğunu görebiliyoruz. Yağmur, mantarın büyümesine yardımcı oluyor ve bu sayede daha verimli bir sezon geçirebiliyoruz" dedi.

Bir başka mantar toplayıcısı ise kuzugöbeği mantarının toplamayı zorlu ve zahmetli bir iş olarak tanımlayarak, "Biz arkadaşlarla sabahın erken saatlerinde ormana gidiyoruz. Bazen bir kilogram kuzugöbeği bulabiliyoruz, bazen 2-3 kilogram. Bu, tamamen doğanın insafına kalmış bir şey. Eğer yağmur yağarsa, mantarın daha fazla çıkacağını biliyoruz. Ancak yağmur yağmazsa, mantar daha az oluyor" şeklinde konuştu.

Kuzugöbeği mantarının toplanması yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda ekolojik açıdan da büyük bir öneme sahip.

Bu mantarın yetiştiği ortam, orman ekosisteminin sağlıklı bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kuzugöbeği mantarı, doğadaki mikroorganizmaların ve toprak yapısının da sağlıklı olduğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Bir başka kuzugöbeği mantarı toplayıcısı, "Kuzugöbeği, bölgede en değerli mantar türlerinden biridir. Toplaması oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir iştir, ancak hasat dönemi boyunca elde edilen gelir, aile ekonomisini desteklemek adına önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

DOĞAL ÜRÜNLERİN DEĞERİ YÜKSELİYOR

Bölgedeki kuzugöbeği mantarına olan ilgi her geçen yıl artarken, fiyatlar da bu talep doğrultusunda yükselmeye devam ediyor.

Taze mantarın yüksek fiyatı, özellikle bölgede bu işten ek gelir elde eden çiftçilerin yüzünü güldürürken, mantarın fiyatı zaman zaman bin 250 lirayı bulabiliyor.